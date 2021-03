Gazélec - LOSC (1-3) : coup de gueule de Galtier, insultes racistes contre Sanches ?

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le LOSC a conclu une belle semaine par une victoire ce dimanche. Quatre jours après l'avoir emporté dans les dernières minutes contre l'OM (2-0), confortant ainsi sa place de leader, le club nordiste s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France en s'imposant contre le Gazélec à Ajaccio (3-1). Malgré cela, Christophe Galtier n'a pas apprécié la performance de certains de ses joueurs…

"On doit montrer plus d'engouement"

"Dans ce genre de match, il est très important d'ouvrir le score. Ce but un peu chanceux a ouvert des espaces, je regrette simplement que l'on n'ait pas pu se mettre à l'abri en première période. Il y avait de notre côté un avantage physique (le championnat de National 2 étant suspendu), cela s'est hélas pour le Gazélec ressenti au fil du match. J'ai trouvé que l'on était moyen dans le jeu, mais les changements ont fait du bien. Chez certains, quand on a l'opportunité de jouer, on doit montrer plus d'engouement. Dans ce genre de matches, les statuts restent dans les vestiaires." Certains habituels remplaçants comme Djalo, Bradaric ou Lihadji peuvent se sentir visés…

Par ailleurs, Renato Sanches aurait été la cible d'insultes racistes. Il l'a fait savoir via son compte Instagram. Est-ce que c'était au stade d'Ajaccio, où des supporters avaient réussi à arriver jusqu'au grillage séparant un parking du terrain ? Est-ce que c'était sur les réseaux sociaux ? Pour le moment, il n'y a pas de réponse à ces questions…