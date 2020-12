LOSC : Gérard Lopez va toucher un pactole !

En ces temps de crise économique, en raison de la crise sanitaire, les entrées d'argent se font rares du côté des clubs. D'après Sportune, le LOSC pourrait bien se frotter les mains dans les prochains mois. Grâce aux performances des Dogues en Ligue Europa, un beau chèque est déjà assuré pour le club dirigé par Gérard Lopez : « A ce stade, avec deux victoires et deux nuls, les Nordistes cumulent 5,225 millions d’euros de primes et de part au coefficient, qui se justifient ainsi : un bonus commun à toutes les équipes de 2,92 millions d’euros, 570 000 euros la victoire en phase groupe et 190 000 euros, le match nul. Avec deux victoires et deux nuls, cela fait 4,44 millions pour le LOSC, plus 785 730 euros, de la part au coefficient européen, sur les dix dernières saisons. Suivant la même logique, l’OGC Nice, avec une seule victoire et une 40e place au classement de l’indice UEFA additionne 4,204 millions d’euros. »

En cas de qualification pour les seizièmes de finale de Ligue Europa, Lille pourrait envisager un demi-million de plus. S'ils parviennent à finir premier du groupe H, les Lillois encaisseront un demi-million de plus. Les victoires sur le terrain appellent de l'argent en coulisses, pour le plus grand plaisir de Gérard Lopez.