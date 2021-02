Girondins - LOSC (0-3) : derrière Yazici, deux joueurs portent les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Ce soir, le LOSC a conforté sa place de leader du championnat de France. Grâce à sa victoire sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-0), il est assuré de compter au minimum deux points d'avance sur l'OL (qui joue à Dijon) et trois sur le PSG (qui accueille Nîmes). La nouvelle démonstration de force des Dogues porte la griffe de Yusuf Yazici, auteur de l'ouverture du score à la 54e et sorti huit minutes plus tard sur blessure. Mais le Turc n'est pas le seul à flamber chez les Nordistes.

Bamba décisif sur le premier but, Ikoné sur le troisième

Les deux Jonathan, Ikoné et Bamba, ont particulièrement brillé, mettant régulièrement au supplice la défense des Girondins. Dès la 45e seconde, Ikoné aurait pu ouvrir le score suite à un magnifique centre venu de la gauche de Reinildo. Mais l'ancien Parisien a trop croisé sa tête. A la 23e minute, ce fut au tour de Bamba de faire peur aux Bordelais, sa jolie frappe brossée étant difficilement détournée par Benoît Costil.

Virevoltants, très présents au pressing, ultra à l'aise en contre, les milieux offensifs ont fini par faire la différence. A la 54e minute, Bamba a été lancé dans la profondeur après un corner bordelais. A la lutte avec Paul Baysse, il a déposé le défenseur central, se faufilant le long de la ligne de sortie de but avant de centrer pour Yazici, dont le plat du pied droit a permis aux Dogues d'ouvrir le score. Le deuxième but lillois, douze minutes plus tard, fut encore la conclusion d'un contre magistral. Mais cette fois, les deux Jonathan n'y étaient pour rien. En revanche, Ikoné s'est mis en évidence sur le troisième, inscrit à la 89e, en servant magnifiquement Jonathan David d'une petite balle piquée dans le dos de la défense girondine. Le Canadien n'a plus eu qu'à tromper Costil. Avec ce trio de feu Bamba-Yazici-Ikoné, le LOSC peut vraiment espérer réaliser le casse du siècle cette saison !