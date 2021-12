Girondins - LOSC : Gourvennec s'auto-félicite pour son coaching gagnant

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Mené à deux reprises, le LOSC a eu les ressources nécessaires pour renverser ce mercredi les Girondins de Bordeaux (3-2). Après le match, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, s'est auto-félicité pour son coaching gagnant. Il faut dire qu'André Onana et Isaac Lihadji, entrés en jeu en seconde période, ont fait basculer la rencontre.

"On a fait une première mi-temps cata. On revient difficilement par un but magnifique de Benjamin André mais on est battu par leur énergie, dans les duels, dans les courses. On joue à l’intérieur où ils mettent beaucoup de monde. On s’y prenait mal. Il a fallu secouer tout le monde pour montrer un autre visage. On aurait pu être mené 4-2 à la mi-temps, ce n’est pas admissible. Le deuxième levier était de modifier notre organisation avec le ballon, car Bordeaux nous bloquait. Le troisième, c’était le coaching. Ceux qui sont entrés ont apporté. Ils nous ont permis de reprendre le fil et de prendre le dessus."

