Girondins, LOSC : Lopez renvoie la patate chaude à Létang

En septembre dernier, le président du LOSC, Olivier Létang, avait pointé du doigt la gestion financière plus que douteuse de son prédécesseur Gérard Lopez. L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, qui est désormais le propriétaire et le président des Girondins de Bordeaux, lui a répondu ce mardi sur les ondes de RMC Sport.

"Létang est responsable de ne pas avoir payé ses factures"

"Je n'ai pas de problème à dire qu'Olivier Létang est responsable de ne pas avoir payé ses factures. Bien entendu qu'ils ont des commissions à régler puisque des agents ont fait leur travail et doivent être payés. Depuis quand on ne paye pas les factures que l'on doit payer ? C'est facile de me taper dessus. (…) Combien de joueurs ont-ils vendu pour survivre depuis que je suis parti ? Aucun. Donc répondez-moi clairement : est-ce un club en difficulté ? (…) Si vous avez des difficultés, que faire ? Vous vendez des joueurs. Cette année, c'est l'un des clubs qui sera le plus profitable en Europe."

🗣️💬 "C'est le deal d'Osimhen qui sauve le club durant la période Covid"



🔴⚪️ Gerard Lopez revient sur son bilan au LOSC et règle ses comptes avec Olivier Létang. pic.twitter.com/f9v9d2jRDW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 21, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur