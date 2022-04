L’OM et le LOSC ont mis le turbo, les millions arrivent !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Cazoo est en train de mettre le turbo pour se faire un nom en France. Et, comme souvent dans ces cas-là, le football et un excellente vecteur d’image. À l’instar de l’OM, en plus d’Everton et Aston Villa, le LOSC vient ainsi d’annoncer que le leader européen de la vente de voitures en ligne deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot du club lillois à partir du 1er juillet prochain. On se rappelle que le partenariat entre Cazoo et l’OM devrait environ rapporter 10 millions au club phocéen...

Cazoo apposera son logo sur la face avant du maillot de toutes les équipes sportives du LOSC, les équipes professionnelles masculines et féminines comme les équipes de jeunes de l’académie lilloise, ainsi que dans l’enceinte du stade Pierre Mauroy, sur de nombreux produits dérivés officiels, sur le site Internet du club ainsi qu’à travers un dispositif complet de visibilité lors des retransmissions télévisées.

« Nous sommes ravis de nous associer à Cazoo la saison prochaine, savoure Olivier Létang sur le site du LOSC. La marque dispose déjà d’excellents partenariats sportifs en Premier League notamment, et se trouve en pleine croissance en Europe. Nous sommes heureux que le LOSC s’inscrive dans le plan de développement de ses dirigeants, et ainsi de contribuer à faire de Cazoo une marque reconnue et appréciée en France. Nous sommes impatients d’introduire la marque Cazoo auprès de nos fans, des Lillois et plus globalement de tout le marché français. »

🤝 Le LOSC est heureux d’annoncer la conclusion d’un accord pluriannuel avec @CazooUK. Le leader européen de la vente de voitures en ligne sera notre partenaire principal et sponsor maillot à compter de la saison prochaine.



Lire le communiqué ⬇️ — LOSC (@losclive) April 14, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur