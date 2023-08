Le LOSC galère mais se qualifie pour les groupes de Ligue Europa Conférence à Rijeka !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dans la lignée de l’OM, fébrile dans son troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaïkos, les Dogues se sont manqués dans le temps règlementaire en Croatie, concédant un but de Smolcic avant l’heure de jeu (58e) et voyant la VAR lui refuser un but de Jonathan David pour hors-jeu quelques minutes plus tard (69e).

A 2-2 sur deux matchs, les hommes de Paulo Fonseca ont joué les prolongations... et s’en sont finalement tiré grâce à une réalisation de son buteur Canadien sur un gros travail d’Ismaïly (108e). Ce fut tiré par les cheveux mais l’essentiel est acquis…

Le LOSC sera dans le chapeau 1 des favoris pour le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence qui aura lieu demain (14h30).

