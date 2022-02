Le LOSC n'a pas tenu la distance face à Chelsea, la Juventus frustrée

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

La marche était trop haute pour Lille. On le savait et cela s'est avéré ce soir. Dominés par Chelsea, les champions de France ont encaissé un but beaucoup trop tôt (Havertz, 8e) pour pouvoir rêver. Les Blues ont ensuite géré la rencontre sans jamais vraiment trembler. Et ils ont doublé la mise fort logiquement par Christian Pulisic à la 63e minute. Difficile de croire à un miracle le 16 mars après un tel scénario.

La Juventus, de son côté, a ramené un bon nul de Villarreal (1-1). Les Bianconeri ont ouvert le score dès la 31e seconde sur un enchaînement exceptionnel de sa recrue Dusan Vlahovic (contrôle de la poitrine en pleine course dans la profondeur, frappe croisée de 20 mètres). Mais la défense de la Vieille Dame n'est plus ce qu'elle était et elle a fini par craquer à la 66e (but de Parejo). Titulaire, Adrien Rabiot aurait pu être expulsé pour une semelle sur un adversaire en seconde période. Il y avait sans doute mieux à faire pour elle mais ce nul reste un bon résultat.

Si riparte. Torniamo ai nostri posti e viviamola insieme! 💪#VillarrealJuve #JuveUCL — JuventusFC (@juventusfc) February 22, 2022