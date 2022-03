Le LOSC renversé par Chelsea, la Juventus surprise par Villarreal

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Semaine spéciale victoires à l'extérieur en Champions League ! Après le Benfica Lisbonne (1-0 à Amsterdam) et l'Atlético Madrid (1-0 à Old Trafford) hier, ça a été au tour de Chelsea et de Villarreal ce soir. Les Blues ont vaincu le LOSC (2-1) après avoir été sérieusement malmenés en première période. Yilmaz avait ouvert le score sur pénalty pour les Dogues à la 38e mais Pulisic a brisé l'élan nordiste juste avant la pause (45e+3). Azpilicueta a donné la victoire aux champions du monde à vingt minute de la fin.

La grosse sensation de la soirée est venue de Turin où Villarreal a dominé la Juventus (2-0). La Vieille Dame aurait dû se mettre à l'abri en première période mais Rulli, dans les buts, a été impassable. Et le Sous-Marin Jaune a fini par faire la différence en seconde période, sur un pénalty de Moreno (78e), une tête de Torres (85e) et un nouveau pénalty, cette fois transformé par Danjuma (91e). Une énième désillusion européenne pour les Bianconeri, un énième exploit continental pour les tenants de l'Europa League...

Villarreal et Chelsea en quarts de finale de la C1 Les 8es de finale de la Champions League ont délivré leurs deux derniers billets pour les quarts. Ils reviennent à Chelsea, vainqueur sur la pelouse de Lille (2-1), et à Villarreal, qui est allé gagner au mérite chez la Juventus (3-0).

Raphaël Nouet

Rédacteur