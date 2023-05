Le LOSC tient le choc face à l'AS Monaco

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Avant le coup d'envoi de ce match entre Monaco et Lille, les joueurs de la Principauté comptaient cinq longueurs d'avance sur les Dogues. C'est toujours le cas à la pause. Au terme d'une première période assez rythmée, les deux équipes se sont rendues coup pour coup même si ce sont les Lillois qui ont eu le ballon le plus souvent. Le LOSC aurait pu convertir l'une de ses opportunités avec un peu plus de réussite mais, pour le moment, ni Cabella, ni Bamba, ni David n'ont ajusté la mire.

Lille a un besoin impérieux de revenir de Louis-II avec les trois points. Car il a vu revenir le Stade Rennais revenir à sa hauteur après son succès sur Troyes (4-0) et parce que Monaco, détenteur du billet pour l'Europa League, peut encore être rattrapé alors qu'il reste trois journées à jouer. Les hommes de Paulo Fonseca ont donc tout intérêt à pousser en seconde période !