Fonseca (LOSC) s'agace, une menace plane sur Rennes, Rybolovlev (Monaco) fixe le cap pour la vente du club

LOSC : Fonseca pointe du doigt les entrants après Le Havre

Malgré la large victoire ce samedi de son équipe face au Havre (3-0), l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a haussé le ton en conférence de presse. Le technicien portugais était particulièrement remonté contre les entrants, c'est-à-dire Hakon Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova, Yusuf Yazici, Tiago Morais et Ayyoub Bouaddi. "Je suis satisfait de notre jeu. C'est vrai que l'on n'a pas commencé très bien, Le Havre si. Après le premier but, on a fait un bon match jusqu'à la 70ème minute. Les dernières vingt minutes n'étaient pas bonnes. Nous pouvons faire mieux, et je pense que nos changements n'ont pas amélioré l'équipe, elle n'a pas progressé, mais c'était un bon match contre une bonne équipe. Je veux passer un message à l'équipe, pour certains joueurs qui sont rentrés, et certains qui ont joué tout le match. Après le troisième but, nous devons continuer à être les mêmes. Quelques joueurs ont relâché, ont pensé que le match était fait pour briller, pour être les stars, et je n'aime pas ça. J'aime les joueurs qui veulent jouer pour l'équipe, et certains joueurs qui sont entrés n'ont pas joué pour l'équipe."

Stade Rennais : quadruple menace face à Clermont

Ce dimanche, le Stade Rennais reçoit Clermont avec une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque, comme le rapporte l’excellent compte Twitter RougeMémoire, quatre joueurs des Rouge et Noir sont sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune. Gautier Gallon, Alidu Seidu, Adrien Truffert et Désiré Doué sont sous la menace contre les Auvergnats. L’éventuelle sanction porterait sur le quart de finale de Coupe de France contre le Puy le jeudi 29 février.

🔴⚫ Le point sur le groupe du Stade Rennais pour la réception de Clermont ce dimanche en Ligue 1. #SRFCCF63



🚑 Forfaits : Nagida, Le Fée, Rieder

🟥 Suspendus : Kalimuendo, Yildirim

🟨 Suspendus au prochain avertissement : Gallon, Seidu, Truffert, D. Doué pic.twitter.com/s2ag7qN2Fv — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) February 17, 2024

AS Monaco : Rybolovlev met la pression en vue de la vente du club

Désireux de vendre ses parts de l’AS Monaco (66%), Dimitri Rybolovlev n’a jamais été aussi présent au chevet de son club que ses dernières semaines. L’Equipe rapporte même que c’est la première fois depuis qu’il est propriétaire du club que le Russe a enchaîné trois matchs de suite en tribune pour supporter son équipe. Dans son projet, l’oligarque a fait d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions un objectif vital. Adi Hütter sait à quoi s’en tenir…

Et aussi...

FC Lorient : Bakayoko compare Le Bris à un "Petit Guardiola"

Formé au Stade Rennais mais joueur du FC Lorient depuis le début de saison, Tiémoué Bakayoko (29 ans) s’est confié sur son parcours un peu chaotique, revenant sur son départ trop précoce de Rennes en 2014 (« Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’on me pousse vers la sortie »), celui de Monaco pour Chelsea (« Je pensais rester en France, rejoindre ce qui se fait de mieux, le PSG. Mais j'ai aussi toujours voulu avoir une expérience à l'étranger. Alors, quand Chelsea, mon club de coeur après le PSG, s'est présenté, c'était difficile de refuser ») ou plus récemment son prêt au Milan AC (« Le seul regret, dans ma carrière, c'est ce prêt de deux ans, je n'aurais dû signer qu'un an »).

Dans ce même entretien, il a aussi parlé de Régis Le Bris, qu’il connait depuis sa formation à Rennes : « Concernant Régis Le Bris, à l'époque, on l'appelait "Petit Guardiola". Il avait une vision du foot similaire, tout le temps dans la réflexion pour trouver une identité de jeu. Il a évolué, mais a conservé les mêmes idées. À l'époque, on n'osait pas lui parler, il avait un visage tout froid. Aujourd'hui, il peut sourire ! »

MHSC : Al-Tamari, retour attendu... et sans pression ?

Finaliste de la Coupe d’Asie avec la Jordanie, Mousa Al-Tamari retrouve la Ligue 1 et le MHSC ce dimanche contre Metz. Si beaucoup le voient comme le Messie depuis sa démonstration face à la Corée du Sud, l’ailier reste très tranquille selon Michel Der Zakarian : « Tout glisse sur lui. Il n'est même pas au courant que tout le monde l'attend. » Bien que rentré avec une petite luxation à l’épaule, Al-Tamari est annoncé titulaire contre les Grenats.

Toulouse FC : Aboukhlal de retour avant la fin de saison ?

Si sa saison avec le Toulouse FC était annoncée terminée après sa blessure cet été, Zakaria Aboukhlal pourrait bien revenir un peu plus tôt que prévu comme l’a reconnu son entraîneur Carles Martinez Novell : « Il est arrivé à Toulouse cette semaine. Il va bien et suit le programme normal. Il commence à s’entraîner sur le terrain, avec nous, parfois il sera avec le groupe. Il faut rester calme. Tout est normal. On ne sait jamais avec ce type de blessure. Il n’y a aucune pression. S’il se sent bien, il pourra revenir plus tôt… »

Stade de Reims : Will Still reste serein face à la "crise"

Déréglé suite au départ d’Azor Matusiwa, le Stade de Reims marque actuellement un peu le pas en Ligue 1. Pour autant, hors de question pour Will Still (31 ans) de se chercher d’excuses pendant ces turbulences. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec une clause de départ fixée à 5 M€ l’été prochain, le Belge assume et reste serein : « Même si en début de saison, j'étais le jeune entraîneur qui suscite plein d'espoirs, je savais que dès que j'allais perdre deux matches, le monde allait se retourner. Ça fait partie du métier. Je ne suis pas moins fort aujourd'hui qu'hier. Au contraire, je le suis davantage, l'équipe aussi et on va s'en sortir sans problème ! »

