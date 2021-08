Ligue 1 : Metz – Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Plusieurs joueurs messins sont courtisés durant ce mercato. Frédéric Antonetti pourrait devoir se passer de Farid Boulaya - annoncé sur le départ par son président Bernard Serin - pour la réception du champion de France en titre, le LOSC. Pour autant, l’entraineur grenat devrait pouvoir compter sur un effectif quasi complet pour la reprise du championnat.

Les absents du côté de Metz : Pajot, Tchimbembé, Nguette (reprise).

Sanches de retour au milieu ?

Après un Euro en réussite individuellement, le très courtisé Renato Sanches est rentré blessé à la cuisse et a raté le trophée des champions. Néanmoins les dernières nouvelles sont rassurantes et il devrait faire son retour. Jocelyn Gourvennec devra cependant composer sans Xeka et Djalo suspendu pour s’être battus. La nouvelle recrue, Amadou Onana sera potentiellement qualifié pour la rencontre de dimanche et pourra peut-être figurer dans le groupe.

Les absents du côté de Lille : Xeka, Djalo (suspendus), Karnezis (écarté).

Metz : Oukidja – Centonze, Bronn (cap.), Kouyaté, Udol, Delaine – Maïga, N'Doram, P.M.Sarr – Sabaly, Niane.

Lille : Jardim – Celik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo – Araujo (ou Ikoné), André, Sanches (ou Onana), Bamba – Yilmaz, David.