Ligue 1 : Nîmes - Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

S'il avait choisi de le laisser finalement en tribune pour Lille – Angers, Christophe Galtier devrait cette fois-ci faire confiance à Renato Sanches. Reste à savoir si le Portugais débutera le match. Les latéraux Celik et Pied ne sont pas aptes. Frappés par la Covid, Luiz Araujo et Yusuf Yazici attendent un test négatif pour pouvoir rejouer. Enfin, Adama Soumaoro est écarté et sur le départ (Bologne).

Les absents du côté de Lille : Celik, Pied (forfaits), Araujo, Yazici (Covid), Soumaoro (sur le départ).

Renato Sanches (enfin) de retour ?

Alors que son équipe est en déliquescence totale, Jérôme Arpinon doit encore composer avec des problèmes défensifs pour la réception de Lille ce samedi. Florian Miguel est suspendu, Pablo Martinez souffre toujours du sacrum et Loïc Landre soigne une déchirure à la cuisse.

Les absents du côté de Nîmes : Miguel (suspension), Martinez (sacrum, fin janvier), Landre (déchirure de la cuisse, fin janvier).

Nîmes : Reynet – Burner, Briançon (cap.), Deaux, Meling – Ahlinvi, Cubas – Ferhat, Duljevic, Ripart – M.Koné.

Lille : Maignan – Djalo, Fonte (cap.), Botman, Bradaric – Ikoné, André, Xeka (ou R.Sanches), Bamba – David, Yilmaz.