Ligue Europa  : Ajax Amsterdam - Lille, les compos probables et les absents

A l'exception de Burak Yilmaz, Christophe Galtier a pu appeler un groupe au complet pour Ajax – Lille. Néanmoins, il pourrait y avoir des surprises dans le onze de départ. Si le coach des Dogues mettra sa meilleure équipe pour se qualifier, deux éléments – dont José Fonte – sont encore incertains. Le capitaine portugais a été victime d'une alerte mercredi à l'entraînement.

Les absents du côté de Lille : Yilmaz (mollet).

Interrogations autour de Fonte

Côté amstellodamois, Erik ten Hag devra toujours faire sans Sébastien Haller (non qualifié suite à une bourde administrative) et sans son gardien André Onana (suspendu un an suite à un contrôle antidopage positif). Passeur décisif au match aller, Nicolas Tagliafico ne sera pas là non plus.

Les absents du côté de l'Ajax : Onana (suspendu), Haller (non qualifié), Tagliafico, Mazraoui (blessés).

Ajax : Stekelenburg – Timber, Schuurs, Martinez, Blind – Alvarez, Klaassen, Gravenberch – Antony, Tadic, Neres.

Lille : Maignan – Celik, Fonte (ou Djalo), Botman, Reinildo – Ikoné, André, Sanches, Bamba – Yazici, David.