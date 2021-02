Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Leader de Ligue 1 et auteur d'une brillante phase de qualification dans un groupe comprenant le Milan AC, le Sparta Prague et le Celtic Glasgow, Lille se retrouve opposé à une montagne avec l'Ajax Amsterdam, un habitué des joutes européennes, champion des Pays-Bas et reversé de la Ligue des Champions. Un match aller qui se joue au Stade Pierre-Mauroy.

LOSC – Ajax sur RMC Sport 1 et RMC Story

Pour suivre Lille – Ajax Amsterdam, deux options s'offrent à vous. Soit vous brancher à 21 heures sur RMC Sport 1. Soit aller sur RMC Story, en clair, sur le canal 23 de la TNT.