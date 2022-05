Lille – Monaco, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après leur raté contre Troyes (0-3) qui les a éliminé de la course à l'Europe, les Lillois de Jocelyn Gourvennec pansent leurs plaies. Exclus dans l'Aube, Renato Sanches (2 matchs de suspension) et Burak Yilmaz (1 match) ne sont pas dans l'équipe. Pas plus que Xeka et Hatem Ben Arfa.

Les absents du côté de Lille : Sanches, Yilmaz (suspendus), Xeka (blessé), Ben Arfa (en instance de départ).

Côté monégasque, Gelson Martins est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pour le reste, Philippe Clément dispose d'un effectif au complet à l'exception des absents de longue date...

Les absents du côté de Monaco : G.Martins (suspendu), Fabregas, K.Diatta (blessés).

Lille : Jardim – Celik, Fonte (cap.), Botman, Gudmundsson – Zhegrova, Onana, André, A.Gomes – David, Weah.

Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, C.Henrique – Vanderson, Fofana, Tchouaméni, Diop – Volland, Ben Yedder (cap.).

Alexandre Corboz

Rédacteur