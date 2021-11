Lille – Nantes : Gourvennec n'accable pas ses Dogues, David s'en veut pour le penalty

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Frustré du match nul de son équipe de Lille face à Nantes (1-1), Jocelyn Gourvennec avait quand même du mal à être dur avec ses joueurs après ce match nul : « L’histoire se répète car on perd deux points qui nous tendaient les bras. Mais, le contenu et le scénario du match sont différents des matchs où on se faisait reprendre sur la fin. On fait une bonne entame en ouvrant le score avec Burak qui a retrouvé le chemin des filets. Avec l’égalisation nantaise, on a corrigé le tir à la mi-temps, sur l’équilibre défensif et notre jeu de position (...) Après ça a été presque une attaque – défense. Cette victoire nous tendait les bras avec le penalty mais malheureusement on ne le marque pas. On s’est quand même donné les moyens de le gagner », estime le technicien.

Coupable du penalty raté, Jonathan David s'en voulait aussi un peu : « Si je marque le penalty, on gagne mais je le tire mal. J’aurais pu avoir un meilleur contact sur le ballon ». Pour autant le Canadien croit toujours en une remontée au classement : « Je ne sais pas pourquoi on n’arrive plus à gagner. Je ne pense pas que le souci soit physique. Dans le vestiaire, il y avait de la déception. Je ne dirais pas qu’on est inquiet mais on sait qu’on n’est pas là où on devrait être ».