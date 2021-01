Lille - Reims : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lille – Reims est sans doute sur le papier le choc le plus déséquilibré de cette 20e journée de Ligue 1. Si Reims (14e) sort la tête de l'eau depuis quelques matches et reste sur un succès probant face à Saint-Etienne (3-1), les Champenois auront fort à faire sur la pelouse du LOSC, troisième du classement (39 pts) et qui sont lancés dans la course au podium.

Après avoir démarré timidement l'année 2021 par une défaite surprise contre Angers et une victoire aux forceps à Nîmes, les hommes de Christophe Galtier auront sans doute à cœur de reprendre leur rythme de croisière.

Lille – Reims co-diffusé par Téléfoot et Canal+