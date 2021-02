Lorient FC - LOSC (1-4) : Galtier salue une grosse réaction et chambre un taulier

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après la désillusion européenne (défaite face à l'Ajax), le LOSC a retrouvé le sourire grâce à sa victoire à Lorient (1-4). Auprès des médias du club, Christophe Galtier a salué le mental de son équipe : "C’est une belle réaction du groupe. C’est une victoire importante pour le classement, avec un goal-average de plus trois sur le match. Lorient était sur une grosse dynamique avec trois victoires et un nul sur les cinq derniers matches. Il avait également battu Paris et fait un match nul à Monaco. On savait que ça allait être un match difficile."

Le boss des Dogues a poursuivi: "Les joueurs ont été sérieux, ils se sont libérés de la déception de jeudi. J’ai trouvé une équipe fraîche, dynamique, enthousiaste, joueuse ! Les joueurs sont récompensés de tout ce qu’ils ont mis dans cette rencontre. On maintient la dynamique très positive."

Enfin, Galtier a chambré José Fonte, buteur : "Ça lui arrive de travailler des frappes… Mais, avec moins de monde devant le but ! Il a eu une bonne réaction et une bonne prise d’initiative. C’est bien pour lui !"