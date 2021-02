Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Choc des extrêmes au Moustoir sur Lorient – Lille. Leader de Ligue 1 (55 pts), le LOSC tentera de conserver son rang une semaine de plus à l'occasion de son déplacement en Bretagne. Mais ce ne sera pas simple pour les hommes de Christophe Galtier opposés à des Merlus en grande forme et qui ont amorcé leur remontée au classement (16e avec 3 victoires et 2 nuls lors des cinq derniers matches).

Lorient – Lille sur Canal+ Sport