Lorient - LOSC (2-1) : les 3 raisons d'être inquiets pour les Dogues avant la C1

La défense ridiculisée par Terem Moffi

Si le LOSC était réputé pour sa solidité défensive lors de son sacre en mai 2021, les Dogues n'affichent plus les mêmes gages de sécurité cette saison même si l'effectif n'a pas trop bougé. L'ouverture du score de Laurienté (7e) est d'ailleurs un cas d'école. Sur le but, Sven Botman anticipe mal sur Terem Moffi et tarde à revenir. A trois, José Fonte, Reinildo et Tiago Djalo se font manger en puissance pure par l'attaquant des Merlus. Un attaquant présent pour crucifier Grbic en fin de partie (86e). En cinq journées de Ligue 1, Lille a déjà concédé 11 buts (plus de 2 par match en moyenne). Il avait fallu 17 journées pour atteindre ce total l'an passé. Inquiétant.

Burak Yilmaz seul au monde devant

De retour de sélection, Jonathan David n'est pas vu comme un titulaire indiscutable par Jocelyn Gourvennec qui lui a préféré le fantômatique Jonathan Ikoné aux côtés de Burak Yilmaz. Le Turc est irréprochable mais autour de lui, c'est le désert. Jonathan Bamba (Monsieur « une saison sur deux »)est sur le banc. Angel Gomes est encore tendre et trop nerveux (proche du rouge avant sa sortie à la 59e minute). De son côté, Yusuf Yazici est inconstant. Derrière le « Kral » seul le latéral gauche Reinildo donne le change offensivement...

Heureusement qu'Ivo Grbic était là

Remplaçant de Mike Maignan (parti au Milan AC), le Croate répond présent et c'est une chance pour Lille puisque sa défense laisse des boulevards aux attaquants adverses. Concentré dès la première minute, le portier de l'Atletico a de l'envergure et aimante les ballons. Auteur de plusieurs arrêts devant Laurienté (13e), Silva (28e) ou Monconduit (73e).