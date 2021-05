LOSC - ASSE (0-0) : la réaction à chaud de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC a grillé une cartouche ! Neutralisé par l'ASSE à domicile dans le cadre de la 37ème journée de Ligue 1 (0-0), le club nordiste voit son avance en tête du championnat fondre comme neige au soleil. Et pour cause, facile vainqueur du Stade de Reims (4-0), le PSG est revenu à un petit point des Dogues au classement, obligeant leur adversaire direct à s'imposer lors de la dernière journée.

Malgré cette contre-performance, Christophe Galtier ne souhaite pas baisser les bras et a tenu un discours mobilisateur à une semaine d'une rencontre capitale face à Angers. "Cela a été un match difficile, notamment l'entame. Peut-être un peu de crispation, de nervosité. Je n'ai pas reconnu mon équipe, c'est encore une fois à domicile. Saint-Etienne a bien démarré. Cela a été un peu mieux après, on a manqué de réussite mais on a fait un match très moyen. On aurait préféré avoir une petite marge mais on est toujours devant. Il faudra se préparer, ce ne sera pas simple. C'est une finale, la finale. On ira à Angers pour l'emporter, les derniers matchs réservent leur lot de surprises", a ainsi indiqué le coach lillois sur Canal + .