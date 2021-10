LOSC - OM (2-0) : les premières réactions après la victoire des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Timothy Weah : "Après la Ligue des Champions et le match face à Salzbourg, on savait qu'il fallait passer un cap. Montrer autre chose et retrouver un meilleur niveau. Ce soir face à l'OM, on l'a fait, on a montré plus de choses, on s'est tous battus. C'est mieux. Positif pour la suite ? Oui car on a fait un gros boulot. L'OM, c'est fort avec des ailiers qui bougent sans cesse."

Luan Peres : "Oui, ils sont champions de France en titre. Nous sommes aussi une bonne équipe. Nous n’avons pas eu une bonne semaine avec deux défaites et un nul. il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Nous avons fait différents matches. Ça a été compliqué. Lille quand ils ont su et déroulé ça a été facile pour eux. Lille a mérité malgré le fait qu’on a aussi touché le poteau."