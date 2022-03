LOSC : comment Maignan a directement influé sur le titre de champion de France

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Ce dimanche, L'Equipe consacre un long article très intéressant à Mike Maignan. On y apprend que le gardien des Bleus est devenu incontournable à l'AC Milan et qu'il est l'un des plus efficaces du Calcio. Sa progression ne cesse de surprendre, notamment ceux qui l'ont eu en formation au PSG, où il était moins rigoureux dans la préparation invisible. Mais les choses ont bien changé, en témoigne cette anecdote sur la saison ayant précédé le titre de 2021 avec le LOSC...

"Eric Allibert, son coach la saison du titre à Lille, confirme : "Il a beaucoup d'impact sur le groupe. Il observe et, lorsqu'il prend la parole, je peux garantir qu'on va l'écouter". Le deuxième gardien de l'équipe de France sait ce qu'il veut mais aussi ce qu'il ne veut pas. Au LOSC, lorsqu'une partie du staff portugais, et notamment l'entraîneur des gardiens Nuno Santos, a rejoint José Mourinho à Tottenham, en 2019, un autre Portugais, Carlos Pires, devait prendre le relais. Mais, avec le gardien français, le courant n'est jamais passé et c'est Maignan, en personne, qui a demandé le changement. Allibert, avec lequel il avait déjà collaboré et avec qui il s'entendait bien, est revenu." Et c'est ainsi qu'a pu s'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire des Dogues !

« Le prix du danger », voici la une du journal L'Équipe du dimanche 27 mars 2022.



📰 Le journal : https://t.co/ODma6PjRny pic.twitter.com/s7jIdSsgLe — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 27, 2022

Raphaël Nouet

