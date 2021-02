LOSC : le Covid-19 frappe encore Lille, Galtier dévoile une partie de son onze à Dijon

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pour le déplacement à Dijon (19h), Christophe Galtier a fait un point sur son effectif à disposition. « Burak ne sera pas disponible et je ne sais pas s'il sera disponible pour le match de Brest. Yusuf ne fera pas le déplacement mais il se prépare pour Brest. Et Reinildo non plus, par principe de précaution, même si les examens n'ont rien montré de grave, a-t-il affirmé en conférence de presse. Sur ce début de série, toutes les équipes sont sur le même rythme. Il y aura sûrement (des deux côtés) des compositions d'équipes avec des joueurs différents. Il faudra équilibrer les temps de jeu, avoir des forces vives en cours de match pour se qualifier. »

« Si on est qualifié, il y aura un arbitrage avec le président »

Par la suite, l’entraîneur du LOSC a expliqué que sa profondeur de banc ne pourrait pas lui donner l’occasion de jouer sur tous les tableaux cette saison (Coupe de France, Ligue Europa et L1). « Je pars du principe que les victoires appellent les victoires et que lorsqu'on est dans notre dynamique, il ne faut pas l'enrayer mais on ne pourra pas jouer sur tous les tableaux, a-t-il précisé. Après, les matchs se présentent, on est encore loin de la fin du championnat. On verra bien à la sortie de la série où on sera positionné. Si on est qualifiés, il y aura un arbitrage à faire et on verra avec le président. »

Pizzuto positif au Covid-19

Fait assez rare pour être souligné, Galtier a dévoilé une partie de son équipe de départ à Dijon. « Ce sera Mike Maignan demain dans les cages. En défense centrale, il y aura une charnière inédite, a-t-il glissé avec malice. Eugenio Pizzuto a été déclaré positif à la Covid-19 48h avant Nantes et c'est pour ça que Rocco Ascone était dans le groupe (...) Au milieu, ce sera Soumaré et Sanches demain. Ils vont devoir jouer ensemble avant la confrontation contre l'Ajax. Je leur demande d'être très structurés, pas éparpillés. Ils ne ressemblent pas à Xeka et Benjamin. »