LOSC : Gourvennec évoque ses retrouvailles avec les Girondins et ses attentes

Une victoire à Bordeaux pour basculer dans le haut de tableau

« Je ne m’occupe pas des cas de covid à Bordeaux. Ça ne m’intéresse pas. On a rappelé aux joueurs les gestes barrière. Nous nous concentrons sur la préparation de ce match, sur ce qu’on a à faire face à une bonne équipe de Bordeaux. Qui a beaucoup d’expérience et d’énergie mais qui est en manque de points. Il nous faudra faire une grande performance si on veut aller chercher une victoire qui nous ferait basculer dans la première partie de tableau. Même si les positions sont serrées, la 11e place n’est pas ce qu’on veut. C’est une petite ombre au tableau d’une belle année 2021. »

Bordeaux, sans regret

« C’est un très beau club, qui est dans une situation sportive difficile depuis quelques saisons. Depuis le titre de 2009, les entraîneurs, dont moi, se sont succédés. Il n’y a pas eu de cycle facile. J’ai gardé plein d’attaches et d’amis là-bas. On a fait une très belle première saison, on avait fini européens. Mais ensuite, on a peut-être modifié trop de choses. J’ai ma part de responsabilités. Je me souviens qu’après ma première saison, j’avais été nommé parmi les quatre meilleurs entraîneurs de L1. Il ne faut pas noircir le tableau de mon passage là-bas. »

Des regrets par rapport à la phase aller

On parle beaucoup des datas aujourd’hui. Au niveau des expected points, on est entre 6 et 9 en terme de déficits. Ça veut dire qu’on a des regrets et ce n’est pas normal. On ne doit pas laisser passer certaines occasions. Il nous faut chercher d’un cran pour aller chercher plus de victoires. »

Un derby pour la reprise

« On reprendra le 30. On s’attendait à jouer le samedi ou le dimanche, ce sera le mardi. Il va falloir bien recharger les batteries car on va avoir un programme chargé à la reprise avec Lens mais aussi Marseille, un autre tour de Coupe, on espère… »

Ikoné sur le départ

« J’imagine que lui se pose des questions mais je ne suis pas dans cette boucle-là. J’ai tellement de choses à gérer au quotidien que je ne veux pas me disperser. Je n’ai pas plus d’informations que lui. J’aimerais qu’il reste. C’est un garçon charmant, qui est très joyeux à l’entraînement. En plus, il est revenu à un très bon niveau. Mais je connais les aléas d’un mercato. »