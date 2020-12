LOSC : la 1ère place, Renato Sanches, le racisme… Galtier s'est exprimé avant le Celtic

L'enjeu du dernier match contre le Celtic

"A mes yeux, il est important de finir premier, en dehors du petit aspect économique, mais aussi car on peut être un peu protégés sur le tirage. Ensuite, les victoires appellent les victoires. Il s’agit d’entretenir une dynamique de groupe, parce que derrière on aura encore 4 matches très rapprochés les uns des autres et il faudra que j’ai un regard sur la profondeur de l’effectif. Ce matin, je disais à mes joueurs qu’on ne va pas au Celtic en présentant une équipe de coiffeurs. On est premiers (de la poule H, ndlr), les joueurs ont fait beaucoup d’efforts pour en arriver là, ils ont réalisé de grandes performances, mais cette première place n’est pas acquise. J’espère qu’on va se battre pour la conserver et on doit se battre pour la conserver."

Yazici au top, Sanches de retour

"Ce qui a changé pour Yusuf, c’est qu’il a consacré toute son énergie à se concentrer sur son travail individuel, son jeu et ce qu’il devait amener à l’équipe. Et non pas être quelque fois un peu agacé de ne pas beaucoup jouer. Ca, ça se comprend chez un joueur. Mais il y avait un temps pour tout, et notamment pour revenir de sa longue absence. Je savais qu’il y allait avoir un temps incompressible pour qu’il puisse être performant sur la durée des matches et sur les enchaînements. Il était un peu agacé à certains moments. Il souhaitait que ça aille plus vite. J’estimais, avec les données que j’avais, que cela allait être moins rapide que ce que lui pouvait penser. Nous avons eu beaucoup d’échanges et je lui ai dit de me faire confiance. Que quand il aurait l’opportunité, il serait à son niveau. Maintenant, il va devoir être performant avec l’echaînement des matches."

"Est-ce que Renato Sanches va démarrer à Celtic Park ? Non. Mais il est possible qu’il puisse participer au match."

La polémique raciste de PSG-Basaksehir

"Les joueurs ont eu la bonne attitude. Le 4e arbitre a fauté, il le sait et ça se voit sur les images. Il a le visage qui se décompose. C’est une grosse faute mais je ne peux pas dire que c’est impardonnable. Il a fauté, il sera automatiquement sanctionné mais le match ne devait pas reprendre. Ça, c’est normal et je trouve que l’attitude des joueurs a été exemplaire."