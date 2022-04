LOSC : la mise au point de Jardim sur sa relation avec Grbic

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Doublure d'Ivo Grbic dans les cages lilloises lors des cinq premiers mois de la saison, Léo Jardim a piqué la place de numéro 1 au portier croate lors de la victoire face à Montpellier (1-0), le 12 février dernier. Depuis, le LOSC n'a pas encaissé le moindre but en 6 matchs de Ligue 1 disputés.

"On a une bonne relation avec Grbic"

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le gardien portugais s'est confié sur sa relation avec le joueur prêté par l'Atlético Madrid. "Avec Ivo Grbic , on a une bonne relation professionnelle, on a un respect mutuel évident. On est pas des enfants, on sait qu'on a les mêmes objectifs, mais on s'entend bien tous les deux."

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCFCGB https://t.co/tG5O2BYmE0 — LOSC (@losclive) April 1, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur