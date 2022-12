LOSC : les Dogues remportent un nouveau match amical

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Après le Club Bruges (1-0), Ostende (2-2) et Valladolid (2-0), le LOSC disputait un quatrième match amical ce vendredi en fin de matinée. L'avant-dernier puisqu'il ne restera plus que le Napoli mercredi prochain. Cette fois, les hommes de Paulo Fonseca étaient opposés aux Néerlandais de Cambuur, avant-derniers d'Eredivisie avec deux petites victoires en quatorze matches.

La rencontre a été à sens unique, les Dogues s'imposant facilement 2-0 grâce à des réalisations d'Alan Virginius en première période et d'Edon Zhegrova après la pause. Fonseca a fait jouer ses titulaires pendant plus d'une heure avant de procéder à cinq changements d'un coup. On sent qu'on se rapproche de la reprise de la compétition !