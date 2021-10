LOSC : Lopez, son arrivée, Galtier, Rennes, Létang raconte tout

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Son arrivée

"La période était particulière. Si tout allait bien dans le club, du moins financièrement car sportivement tout était parfait, à cette époque je ne serais pas là. Mais l’accueil a été bon, il fallait vite se mettre au travail pour ne pas casser la dynamique sportive. Et il y a bien entendu eu une période d'adaptation. Il ne fallait pas casser la dynamique sportive et c'était l'une de mes priorités."

Christophe Galtier et Jocelyn Gourvennec

"Avec lui, cela a très bien fonctionné. On a vécu six mois formidables. Chaque entraîneur a une personnalité différente et moi je m'adapte. Après, je me fixe certaines barrières : je ne parle jamais de technique ou de tactique avec les joueurs. Je suis là pour fixer un cadre, je veux mettre les joueurs et le staff dans les meilleures conditions."

Rennes, un bon souvenir ?

"Oui, la plaie rennaise est bien refermée. Ça reste vraiment une très bonne expérience. Je garde un très bon souvenir et une forte affection pour le club et la région. Il y a eu beaucoup de choses de dites mais aussi beaucoup de larmes. Des larmes de bonheur qui restent notre plus beau trophée. Parce que quand on gagne, derrière on savoure, on se serre dans les bras. Toute une communauté qui communie, c'est vraiment le plus beau trophée."

Propos retranscrits par Pierrotlefoot