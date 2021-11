LOSC, OM : Lillois et Marseillais partagent une statistique peu flatteuse

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

C'est une évidence : le champion de France en titre, le LOSC, a connu des jours meilleurs. Et si la récente victoire en Ligue des Champions, face à Séville, a nourri certains espoirs de qualification au terme des matches de poules, le championnat de France, lui, demeure mal exploité. En atteste le nouveau match nul, concédé hier samedi face au SCO d'Angers (1-1).

Et si certains ne percevaient pas encore le malaise, le statisticien Opta est venu rappeler aux supporters du LOSC que quelque chose ne tourne pas rond. Cela fait ainsi quatre rencontres que Gourvennec et ses hommes n'ont pas signé le moindre succès. Pour trouver telle trace de jours sans, il faut remonter à 2010 et le champion en titre OM qui, lui, non plus, n'avait pas gagné quatre matches durant.

2010 - Lille est le 1er tenant du titre à connaître une série de 4 matches sans victoire en Ligue 1 depuis Marseille en décembre 2010 (5 matches). VentreMou. #LOSCSCO pic.twitter.com/oVmgAbUzbj — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2021