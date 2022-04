LOSC - Strasbourg (1-0) : les quatre leçons de la victoire poussive des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le LOSC s'est imposé en fin de match contre Strasbourg, lors de la 34ème journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux joueurs de Gourvennec de s’emparer de la neuvième place de Ligue 1.

Une prestation moyenne

Les Lillois ont renoué avec le succès cet après-midi contre Strasbourg. Une victoire sur la plus petite des marges (1-0) qui ne restera pas dans les mémoires des supporters. Après deux défaites consécutives, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont dû attendre les dernières minutes du match pour aller chercher cette victoire. Une victoire poussive dans un match moyen où les Dogues auraient pu se faire surprendre sans une bonne prestation du portier brésilien Leo Jardim.

Un problème offensif

Encore une fois, les Dogues ne sont pas parvenus à inscrire plus d’un but dans une même rencontre. Un véritable problème offensif qui illustre parfaitement les mauvais résultats récents de l’équipe. Une baisse de régime qui a commencé après l’élimination en Ligue des Champions contre Chelsea, en mars dernier. Cette fois ci, c’est le défenseur truc Celik qui offre la victoire à son équipe. Pour voir un attaquant lillois marquer, en championnat, il faut remonter au 6 avril 2022 avec une victoire 4-0 contre Clermont.

Gourvennec à court d’idées

Le LOSC à certes gagner contre un adversaire mieux classé mais la prestation des hommes de Jocelyn Gourvennec n’aura pas forcément rassuré les supporters. Le coach français, privé de plusieurs joueurs, n’a effectué que deux changements lors de cette rencontre. Des entrées qui n’ont pas réellement apportées grand-chose. L’entraîneur du LOSC n’a pas fait le moindre changement sur le secteur offensif de son équipe malgré les difficultés des attaquants à créer le danger.

Des supporters pas rassurés

Les Dogues ont retrouvé le chemin de la victoire face à un adversaire mieux classé. Même si cela peut apparaitre comme une bonne nouvelle, le contenu de la prestation des Lillois n’a pas rassuré les supporters. La preuve : après la rencontre, les joueurs sont allés saluer les Ultras qui les ont sifflés en retour. Il faudra faire beaucoup plus pour que les supporters du LOSC retrouvent le sourire.

Pour résumer Le LOSC recevait Strasbourg au Stade Pierre Mauroy, à l’occasion de la 34ème journée de Ligue 1. Après deux défaites de rangs les Lillois devaient se reprendre pour espérer accrocher l’Europe. Voici les quatre leçons de ce match.

Adam Duarte

Rédacteur