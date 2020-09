LOSC : 2 Dogues positifs à la Covid-19 et forfaits contre Metz

Christophe Galtier va devoir se passer de deux joueurs pour la réception du FC Metz, demain à 13h. En effet, Cheikh Niasse et Adama Soumaoro ont été testés positifs au Covid-19. Ils ont été immédiatement placés en quatorzaine, comme le prévoit le protocole et comme l'ont expliqué les Dogues dans un communiqué.

« Cheikh Niasse et Adama Soumaoro ont été contaminés par le Covid-19. Ils ont été placés à l'isolement et suivent le protocole sanitaire approprié. » Comme le rappelle L'Equipe, il s'agit des sixième et septième cas déclarés chez les Nordistes, après Renato Sanches, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Iddy Ouattara, les premiers aussi depuis la fin juillet.