LOSC : 50 millions d'euros investis, les premiers mots de Létang

Une page qui se tourne. Avec des hommes qui s'en vont, Gérard Lopez et Luis Campos, et d'autres qui arrivent. Parmi eux, à la tête du LOSC, Olivier Létang, nouvel homme fort du club qui (re)prend donc une présidence après celle du Stade Rennais. Tout a été rendu officiel hier soir et si certains documents restent à étudier, et que les montages financiers prendront encore quelques temps à se faire, il est acquis que Merlyn, le fonds propriétaire du LOSC, va vite injecter 50 millions d'euros.

Pour la trésorerie, mais pas que, le club voulant sans doute continuer à prétendre au titre de champion de France cette saison et ne pas vendre de joueurs lors du mercato d'hiver.

Mandataire social salarié, Olivier Létang est désormais président-directeur général. Qui s'est aussitôt exprimé vie un communiqué. "C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au coeur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d'avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j'apprécie en tant qu'homme et que professionnel."