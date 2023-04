LOSC - AC Ajaccio : Fonseca savoure et se projete déjà sur l'OM

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Auteur d'un match maîtrisé de A à Z, le LOSC a dominé ce samedi sur la pelouse l'AC Ajaccio (3-0). Une victoire qui permet aux Dogues de consolider leur cinquième place au classement. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, a félicité ses joueurs tout en restant mesuré après la victoire des siens, rappelant que le plus dur était à venir.

"Trois rencontres difficiles nous attendent"

"Notre première période était très importante, on a été réaliste. C'est très difficile de jouer contre cette équipe d'Ajaccio. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses en première période, après on a géré en deuxième, mais les trois points étaient très importants. Pour le Top 5, on sait que c'est très important de gagner tous les matchs, maintenant, trois rencontres difficiles nous attendent (contre Reims, l'AS Monaco et l'OM). Gagner aujourd'hui était primordial pour avoir de la confiance pour le prochain match. On sait que tout sera très difficile désormais."

LIVE : Suivez la conférence de presse après LOSC - AC Ajaccio https://t.co/zBu5AnZnH8 — LOSC (@losclive) April 29, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur