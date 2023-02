LOSC : Adam Ounas annonce une bonne nouvelle

Voilà une bonne nouvelle pour le LOSC au lendemain de son élimination en Coupe de France à Lyon : Adam Ounas devrait retrouver la compétition plus vite que prévue. Le joueur l'annonce lui-même sur Instagram : il a repris la course.

Blessé le 15 janvier contre Troyes (5-1), l'Algérien devait être absent entre huit et dix semaines comme le rappelle Le Petit Lillois. Une indisponibilité qui devrait donc être moindre.

🏥 Sur son compte Instagram, Adam Ounas a annoncé avoir repris la course ce jour. Le milieu offensif s’est blessé il y a trois semaines et demi et le communiqué disait une absence entre six et huit semaines. pic.twitter.com/MapuRxPfHo