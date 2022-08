LOSC : Ajaccio, Bayo, le groupe, le PSG, Fonseca avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le groupe

"Demain, on devra se passer de Tim Weah et de Rémy Cabella. Pour Rémy, je ne sais pas s'il sera remis pour le prochain match face à Nice. On verra."

Oublier le PSG

"J'ai fait comprendre aux joueurs qu'il fallait se relever rapidement. On a besoin de joueurs forts, solides. La semaine a été bonne, même si les premiers jours n'étaient pas simples. On veut réagir, se remobiliser. Le match de demain, on va l'aborder de la meilleure des manières. On a analysé nos erreurs, on en a parlé. On a identifié des axes d'amélioration."

Bayo

"Il ne sera pas du déplacement ce week-end. Nous avons pris une décision ensemble avec le président. Maintenant il est avec la réserve. Il reviendra quand nous le jugerons qu’il prêt pour revenir dans l’équipe. Nous n’avons pas de date précise pour son retour. Mais je veux aussi dire qu’il continuera de faire partie du groupe. Il a fait une erreur mais il reviendra dans le groupe. On décidera quand mais, bien sûr qu’il reviendra dans le groupe."

Ajaccio

"On s'attend à une équipe rugueuse, solide. On sait que ce sera difficile de jouer à Ajaccio. On devra mettre de l'impact, de l'agressivité. Ils défendent bien et laissent peu d'espace. Ce sera à nous de le créer."