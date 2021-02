LOSC – Ajax Amsterdam (1-2) : Galtier formule quelques reproches à ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Ce jeudi soir, le LOSC s'est mis en difficulté tout seul dans son 16e de finale de Ligue Europa en perdant à la maison face à l'Ajax Amsterdam (1-2). Un résultat qui n'était pas du goût de Christophe Galtier : « On a fait un non-match. Certes, il y avait la qualité de l'Ajax qu'on ne découvre pas. Mais par rapport à ce qui était prévu, par rapport à notre jeu, on a été en deçà de ce qu'on aurait dû faire », a déploré le technicien.

« J'ose espérer que c'est un accident »

Estimant le match de son équipe « insuffisant », le Marseillais tente de trouver des explications : « J'ai trouvé mon équipe un peu prise par l'enjeu, mes joueurs en dessous de leur niveau sur le plan technique. Je n'arrive pas à l'expliquer... Après le penalty, on est sortis du match... Ce n'est pas de la fatigue ou l'enchaînement des matches. L'Ajax est sur le même rythme que nous. On s'est fait bouger, on a été battus dans beaucoup de compartiments... J'ose espérer que c'est un accident et qu'on retiendra la leçon ».

Désormais, Christophe Galtier espère que son LOSC changera de visage : « On est tombés sur une équipe supérieure à nous mais on doit avoir beaucoup plus de calme et de maîtrise. Il peut se passer encore beaucoup de choses au retour. La déception n'est pas liée à la défaite mais au visage qu'on a montré. On n'a pas joué ». Après cette défaite à la maison, Lille n'a statistiquement plus que 7,5% de chances de se qualifier.