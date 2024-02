LOSC : André rappelle une exigence prioritaire face au PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce ne sera pas simple. Et le LOSC, qui reste sur une douloureuse élimination en 8e de finale de la Coupe de France face à l'OL, aurait sans doute aimé un autre déplacement que celui au Parc des Princes pour se refaire une santé.

"Chaque détail est important"

Les Dogues vont tout de même devoir affronter le PSG. Et quelques heures avant ce rendez-vous, le capitaine, Benjamin André, s'est livré face aux médias sur les exigences que soumet un tel duel. L'expérience est utile, certes, mais il faut vraiment faire attention à tout. "L’expérience joue pour mener notre équipe face à Paris. Je les ai beaucoup affrontés, on pense souvent pouvoir faire quelque chose, mais chaque détail est important dans un tel match. Faire de superbes matchs c’est bien, mais il faut prendre des points. L’efficacité joue énormément, on a fait mal sur chaque occasion face à Clermont. Face à Lyon malheureusement les occasions qu’on a, on ne les met pas au fond. Dans le football de haut niveau, il faut être efficace."

🎙️ B.André : "Très honnêtement, je pense que nous jouons de la même manière à domicile qu'à l’extérieur, avec un jeu très ouvert. Les équipes adverses mettent plus d’intensité chez eux. A nous de savoir être pragmatiques, et ne pas s’exposer." pic.twitter.com/fd6xRsCoDV — LOSC (@losclive) February 9, 2024

