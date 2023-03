LOSC : Angel Gomes prévient l'OL

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Sur la venue de l'OL

« Lyon est une grande équipe avec de grands joueurs, on ne les prend pas à la légère. Ils nous ressemblent beaucoup, au niveau de la jeunesse, de leur envie de montrer leur talent. On veut absolument gagner demain, à la maison. Je pense que pour nous c’est un match important, c’est important de gagner ce match. »



Sur Alexsandro

« On est très triste pour la blessure de Tiago Djalo, c’est dommage pour lui et l’équipe, on lui souhaite un bon rétablissement. Maintenant c’est à Alexsandro de prendre le relai, c’est son moment et on sait qu’il va tout donner. Alexsandro travail très dur, toujours. Comme tout le monde il a des hauts et des bas mais il a su s’adapter en arrivant d’un autre pays, un autre championnat. Il a été très bon dès qu’on a dû faire appel à lui et on lui fait tous confiance. »



Sur sa forme

« Ce qui a changé avec le nouveau coach cette saison, c’est au niveau tactique. Le coach me permet de jouer, notamment dans des postes où on ne m’aurait pas fait jouer à cause de mon physique, c’est fantastique. Pour moi le plus important c’est de pouvoir jouer et me sentir bien sur le terrain. Je m’entraîne beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos pour m’améliorer au poste auquel je vais jouer, que ce soit au milieu ou en attaque. »

Sur sa complicité avec Cabella

« Avec Rémy c’est très simple. On se ressemble beaucoup, on joue dans la même position. Le football est un langage et on parle la même langue. On coopère bien sur le terrain, on s’aide et on aide l’équipe. Je pense que ça se passe très bien. »