LOSC - Angers : Gourvennec pique une colère contre ses joueurs

Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Au terme d'une rencontre globalement équilibrée, le LOSC n'a pas su faire mieux qu'un match nul face au SCO d'Angers (1-1), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Azzedine Ounahi (83e) a répondu à l'ouverture du score de Tiago Djalo (83e), qui a été exclu dans le temps additionnel.

Après la rencontre, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, était en colère contre son équipe, qui n'a pas réussi à tuer le match. "J’ai l’impression de revivre ce qu’on a vécu contre Brest, c’est une grosse frustration, une grosse colère aussi parce qu’on ne tue pas le match. On a de grosses occasions même si Petkovic fait des arrêts incroyables en première et en deuxième. On a les occasions pour se mettre à l’abri et c’est un peu le mal récurrent de ce début de saison", a-t-il regretté au micro d'Amazon Prime Vidéo.