LOSC : après Gourvennec et Botman, Fonte en remet une couche sur les supporters

En ouverture de la 36e journée de Ligue 1, le LOSC s'est incliné sur sa pelouse contre l'AS Monaco (2-1). Une 4e défaite lors des 5 derniers matchs disputés et la deuxième d’affilée après Troyes, le week-end dernier. Des résultats qui ne plaisent pas du tout aux supporters des Dogues qui font part de leur mécontentement. Des agissements qui agacent plusieurs membres de l’équipe lilloise.

Après Sven Botman et Jocelyn Gourvennec, c’est le capitaine José Fonte qui s’exprime sur ce sujet : « Je suis honnête, c’est difficile. C’est notre public, ça doit être notre force d’être ensemble. C’est facile d’être là dans les bons moments. C’est compliqué quand tu entends les rigolades, quand tu les entends applaudir l’adversaire. Ça n’aide pas l’équipe, ça rend tout le monde plus nerveux et frustré. On peut comprendre que tout le monde est frustré, mais il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait. »

🇫🇷 #Ligue1

🎙️ José Fonte regrette l'attitude des supporters lillois pic.twitter.com/2xuNV42iCc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 7, 2022

Pour résumer Les supporters du LOSC sont déçus des résultats de leur équipe. Leur colère agace plusieurs joueurs dont le capitaine José Fonte. Le défenseur portugais estime que l’agissement des supporters n'est pas dans l’intérêt de tous.

Adam Duarte

Rédacteur