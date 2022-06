LOSC : après Lorient, un nouveau club français tente Gourvennec

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Après moins d’un an sur le banc du LOSC, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions par les dirigeants lillois. Auteur d’une mauvaise saison, à l’issue de laquelle son équipe ne s’est pas qualifiée pour l’Europe, le coach français n’aura pas marqué les esprits chez les Dogues contrairement à son prédécesseur, Christophe Galtier. Cependant, Gourvennec attire toujours l’intérêt de clubs français.

Selon “L’Est-Républicain“, le FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de Ligue 2, aurait entamé des discussions avec l’ancien entraîneur du LOSC. Après Lorient, Sochaux est le deuxième club français à montrer son intérêt pour le coach français. Cependant, Jocelyn Gourvennec ne devrait pas signer avec Sochaux.

Sauf retournement de situation, Olivier Guegan est le prochain entraîneur du FC Sochaux. La piste Gourvennec s’est éteinte ce jeudi soir malgré un espoir concret. https://t.co/0Fg27hQruK — Rémi Farge (@FargeRemi) June 23, 2022

Pour résumer Libre depuis son renvoi du LOSC, Jocelyn Gourvennec a été sondé par un nouveau club français ! Après Lorient, c'est le FC Sochaux-Montbéliard qui a entamé des discussions avec l’ancien entraîneur du LOSC. Cependant, ces discussions ne devraient pas aboutir.





Adam Duarte

Rédacteur