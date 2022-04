LOSC : après Nantes, Pierre Ménès voit les Dogues finir très fort

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Depuis le 1-5 enduré à domicile contre le PSG le 6 février, le LOSC a disputé six matches de championnat, en a gagné quatre et n'a pas encaissé un seul but. Sur la pahse retour, seuls Paris et l'OM présentent un meilleur bilan, preuve que les préceptes de Jocelyn Gourvennec ont finalement été intégrés par les joueurs et qu'ils commencent à porter leurs fruits.

Remontés à la 6e place, les champions de France ne sont plus qu'à quatre longueurs du 4e (Nice), position qui envoie en Europa League), et à six du podium, qualificatif pour la Champions League. Selon Pierre Ménès, les Dogues ont un vrai coup à jouer maintenant qu'ils ont été sortis de la C1 par Chelsea : « Le LOSC est relancé dans la course à l’Europe. Maintenant qu’ils sont débarrassés de la LDC, il va falloir surveiller les Nordistes, à condition qu’ils parviennent à décrocher de meilleurs résultats à Pierre-Mauroy ». A domicile, ils présentent effectivement le 10e bilan de l'élite avec 6 victoires, autant de nuls et deux défaites...

Vous souhaitez connaître le plat favori, le son du moment ou encore l'endroit préféré de Léo Jardim ? 🤔



À vos claviers, notre portier y répondra en vidéo dans quelques jours 📲#ASKJardim pic.twitter.com/J19SINJWdY — LOSC (@losclive) March 28, 2022

Pierre Ménès voit les Lillois lutter pour l'Europe Après une première partie de saison difficile, le LOSC est en train de relever la tête en championnat à la faveur d'une série de six matches sans défaite et sans but encaissé depuis sa déroute (1-5) contre le PSG. Les Dogues sont revenus à quelques longueurs des places européennes.

Raphaël Nouet

Rédacteur