LOSC : après Toulouse, Létang pique un surprenant coup de gueule

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Les maux pour le dire. Et pas vraiment envers son effectif ou même son entraîneur, Paulo Fonseca, alors que le LOSC a perdu deux points à domicile ce dimanche en concédant le match nul face au Toulouse Football Club.

"Un scandale"

Non, Olivier Létang a adressé un tacle appuyé à la Métropole lilloise en raison de l'état de la pelouse du stade Pierre-Mauroy qu'il juge catastrophique. Lisez plutôt dans des propos retranscrits par le quotidien l'Equipe : "La pelouse fait partie des problématiques que nous avons. Le stade Pierre-Mauroy et la pelouse sont des gros désavantages pour le LOSC. La pelouse est un scandale. Personne ne réagit au niveau de la MEL (Métropole européenne de Lille), tout le monde se cache et personne n'est en capacité d'assumer, mais le LOSC paie aujourd'hui le loyer le plus cher de France... pour avoir un stade dans cette configuration-là et une pelouse comme celle-ci... (...) C'est une catastrophe. Il est important aujourd'hui que notre communauté sache la manière dont le LOSC est traité. Ce ne sont pas des gens qui veulent aider et favoriser le LOSC."

Podcast Men's Up Life