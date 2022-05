LOSC - AS Monaco (1-2) : Tchouaméni porte un Monaco second de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Ca y est, c'est fait. L'AS Monaco est ce soir en seconde position de la Ligue 1, devant l'OM et le Stade Rennais mais avec un match en plus. Les joueurs de la Principauté ont poursuivi leur impressionnant sans faute de fin de saison en venant à bout d'une formation lilloise qui s'est mise à jouer en seconde période.

Les Monégasques avaient ouvert le score peu de temps avant la pause, sur une frappe lumineuse du pied gauche de Tchouaméni (42e). Au retour des vestiaires, plus haut sur le terrain et résolu à jouer devant, le LOSC allait égaliser par l'intermédiaire du rentrant, Gomes (69e), sur une action menée à deux avec Jonathan Bamba. Mais c'était sans compter sur Aurélien Tchouaméni, impérial ce soir, qui de 25 mères et du pied droit, envoyait un missile au ras du poteau droit du gardien lillois (2-1, 75e).

Les Monégasques, avec cette 8e victoire consécutive, sont désormais 2es de L1. Et savent qu'un Stade Rennais-OM, dans quelques jours, pourrait faire leurs affaires. La C1 se rapproche.

Pour résumer Ce soir, en match avancé de la 36e journée de Ligue 1, le LOSC accueille l'AS Monaco au stade Pierre-Mauroy. Au terme des quatre-vingt dix minutes minutes de jeu, c'est la formation monégasque qui s'est imposée (2-1). Voici ce qu'il faut retenir.

