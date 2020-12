LOSC - AS Monaco (2-1) : 3 raisons de croire que Jonathan David est définitivement lancé

Parce que 2 buts en 2 matches, ce n'est plus un hasard

OK, entre son but (et sa passe décisive) contre Lorient (4-0) et celui de cet après-midi face à l'AS Monaco (2-1), il y a eu trois matches, contre l'AC Milan (1-1, une passe décisive), Saint-Etienne (1-1) et le Sparta Prague (2-1). Mais cela fait quand même deux rencontres de Ligue 1 consécutives à Pierre-Mauroy que Jonathan David trouve le chemin des filets. Ce n'est plus un hasard, c'est même le début d'une série. Ce dimanche, il s'est trouvé à point nommé à la 54e minute pour reprendre une frappe contrée de Jonathan Ikoné. Etre bien placé, c'est souvent le signe d'un buteur en confiance !

Parce qu'en face, c'était du solide

S'amuser contre Lorient, ça ne veut pas dire grand-chose. Les Merlus sont en train de sombrer. Mais réussir à marquer contre Monaco, 5e au coup d'envoi de la rencontre, c'est parlant ! D'ailleurs, lors des 45 premières minutes, les hommes de Niko Kovac ont montré pourquoi ils étaient aussi bien classés, réussissant à boucher les espaces et à contenir les attaques nordistes. David s'était quand même procuré une belle occasion à la 25e minute mais sa frappe s'était envolée. Il réglait en fait la mire pour la deuxième période…

Parce que, finalement, c'était juste mental

Depuis qu'il est arrivé à Lille, Jonathan David a montré de très belles qualités. Il a simplement fait un blocage au niveau mental, sans doute à cause de son grand transfert, de la responsabilité de remplacer Victor Osimhen. Son explosivité, il ne l'a jamais perdue, son sens du jeu non plus. Il ne lui fallait qu'un déclic. Il s'est produit lors du match contre Lorient, avec ce but et cette passe décisive mais cette réalisation face à l'ASM va également compter parce qu'il s'agissait d'un choc. Du coup, on attend la suite avec impatience !