LOSC – AS Monaco (2-1) : Galtier affiche un vœu pour la suite du marathon des Dogues

Ce dimanche, le LOSC est enfin parvenu à enchaîner par une victoire après un match de Coupe d'Europe. En effet, les Dogues sont venus à bout de l'AS Monaco (2-1) au stade Pierre-Mauroy, reprenant leur seconde place en Ligue 1. Un succès qui vient après une qualification face à Prague en Ligue Europa (2-1) que Christophe Galtier a pris le temps de savourer.

« C'est une belle semaine. On perd des joueurs dans les matchs, là ils ont beaucoup donner, avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. On a gagné un peu plus de largeur et quand on a mené 2 à 0, les joueurs ont été généreux dans l'effort et dans le respect des consignes », a expliqué le Marseillais.

Celik et Sanches, retours attendus...

A mi-chemin dans son marathon de décembre, Christophe Galtier espère désormais récupérer quelques forces vives pour finir l'année : « On vient de finir le 5ème match, il en reste encore cinq. On a un rendez-vous important jeudi contre le Celtic. On va récupérer du mieux possible, j'espère qu'on récupérera des joueurs qui étaient blessés pour avoir un effectif compétitif sur les cinq prochains matchs ». Zeki Celik ou encore Renato Sanches se rapprochent d'un retour à la compétition. Une bonne nouvelle pour le coach nordiste...