LOSC - AS Monaco : la drôle d'impression de Gourvennec après la nouvelle défaite des Dogues

En ouverture de la 36e journée de Ligue 1, le LOSC s'est incliné ce vendredi sur sa pelouse face à l'AS Monaco (2-1), enchaînant une 4e défaite lors des 5 derniers matchs disputés. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, a déploré l'ambiance qui régnait au Stade Pierre-Mauroy lors de cette rencontre.

"On a l'impression d'être relégué en Ligue 2"

"On finit la saison dans une ambiance qui n'est pas agréable, évidemment. Je trouve ça dommage, car ce n'est pas le reflet de notre saison, on a l'impression d'être relégué en Ligue 2. On a fait des choses très fortes cette saison, on a eu aussi des ratés bien sûr. Mais c'est décevant. Je pense qu'on ne mérite pas ça. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait cette saison. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. On a gagné un titre à nouveau, et quand on n'est pas le PSG, il faut apprécier les titres. On fait une saison qui est certes en dents de scie. Mais on ne peut pas tout balayer d'un revers de la main."

Fabien Chorlet

Rédacteur