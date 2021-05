LOSC - ASSE (0-0) : les Verts ont survolté Yilmaz, la scène vaut le détour

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Burak Yilmaz aurait très bien pu tourner dans une célèbre annonce mettant en vedette un lapin rose en peluche garni de piles. Au LOSC, l’attaquant turc ne s’arrête jamais. Avant le choc contre l’ASSE dimanche à Lille (0-0), l’intéressé était ainsi chaud bouillant dans le tunnel en tentant de motiver ses partenaires.

Un peu effacé pendant le match, avec moins de tranchant que d’habitude, le buteur de 35 ans n’a pas aimé rester muet face aux Verts et être incapable de valider le titre avant le déplacement dominical à Angers. Pas de quoi inquiéter Yilmaz. Dès le coup de sifflet final, l’attaquant turc s’est chargé de diffuser des ondes positives à ses partenaires en affichant à haute voix (et en anglais) sa certitude de décrocher le titre le week-end prochain !

« On va être champions. Vous allez voir ! »

« Ne vous inquiétez, on va être champions, a-t-il lancé en regagnant les vestiaires. Ne vous inquiétez pas. On va être champions ! Vous êtes des chiens de combat. Ne vous inquiétez pas. On va être champions la semaine prochaine. Vous allez voir. Contre n’importe qui. On va être champions. Vous allez voir ! »